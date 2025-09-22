ВС США уничтожили катер с тонной кокаина у берегов Доминиканы

22 сентября 2025, 02:38

Фото: Istock/Dikuch

Вооруженные силы США в ходе совместной операции с Доминиканской Республикой уничтожили быстроходный катер, перевозивший около 1 тонны кокаина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные источники.