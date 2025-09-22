ВС США уничтожили катер с тонной кокаина у берегов Доминиканы
Вооруженные силы США в ходе совместной операции с Доминиканской Республикой уничтожили быстроходный катер, перевозивший около 1 тонны кокаина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные источники.
Доминиканские власти изъяли 377 упаковок кокаина общим весом около 1 тонны, при этом ещё 60 упаковок сгорели во время взрыва катера. По словам представителя Управления по контролю за наркотиками Доминиканы Карлоса Деверса, наркоторговцы намеревались использовать маршрут через Доминиканскую Республику для переправки наркотиков в США.
Этот инцидент является частью стратегии США по усилению военного присутствия в Карибском бассейне для борьбы с наркоторговлей. В последние недели Вашингтон разместил корабли и военнослужащих у берегов Венесуэлы, что вызвало протесты со стороны латиноамериканских стран.
Венесуэла обратилась в Совет Безопасности ООН с призывом прекратить военные действия США в регионе, назвав их нарушением Устава ООН и угрозой стабильности.
Читайте также: