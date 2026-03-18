Британский лыжник устроил «пьяную гонку» на Кубке мира в Норвегии
Необычный инцидент произошел во время лыжного марафона на этапе Кубка мира в Норвегии. Британский спортсмен Габриэль Гледхилл решил совместить соревнование с масштабной дегустацией спиртных напитков.
Кадры с места событий появились в Телеграм-канале «Топор Live». Как утверждают очевидцы, на дистанции в 50 км лыжник употребил около 12 бутылок пива и несколько алкогольных шотов. В результате британец значительно отстал от своих конкурентов и финишировал вместе с участницами женской гонки, которые стартовали на 45 минут позже.
Эпизод быстро привлек внимание организаторов и местных властей. Поведение Гледхилла сочли несовместимым с духом спорта и нарушающим общественный порядок. В итоге спортсмену отказали в продлении вида на жительство в Норвегии и приняли решение о его депортации из страны.
