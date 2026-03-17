Мужчина выпрыгнул из горящей квартиры в Ленобласти
Один человек пострадал в результате пожара во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Леноблпожспаса.
Возгорание началось вечером в поселке Стеклянный. Огонь охватил обстановку в трехкомнатной квартире на четвертом этаже МКД.
В ходе происшествия 42‑летний мужчина, пытаясь спастись от огня, самостоятельно выпрыгнул из окна. Он получил множественные переломы, а также отравился угарным газом. Пострадавшего экстренно госпитализировали и поместили в реанимацию.
Спасатели оперативно прибыли на место и провели эвакуацию жильцов. С пятого этажа с применением специального оборудования пожарные спасли трех человек. Еще около 30 жителей дома смогли покинуть здание самостоятельно. Причины и обстоятельства возгорания устанавливают дознаватели МЧС.
Читайте также: