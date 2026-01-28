Британцы напали на семью из России в Египте и покинули страну
В Египте прошло судебное заседание по делу о нападении британских туристов на многодетную семью из России в пятизвездочном отеле. Об этом сообщает TourDom со ссылкой на одну из пострадавших.
По словам россиянки Юлии, слушание состоялось в день отъезда их семьи из страны. Представители второй стороны на заседание не пришли. Как уточнила Юлия, британцы вылетели из Египта сразу после конфликта, однако их персональные данные внесли в материалы дела.
Она также рассказала, что по итогам заседания ее муж подписал множество документов, но получить на руки решение суда семье не удалось. Им объяснили, что такую документацию выдают только гражданам Египта.
Издание отмечает, что россиянам пообещали передать материалы в Международный уголовный суд. Сейчас семья уже вернулась в Россию и планирует запросить судебное решение через российского адвоката при консульстве в Каире, а затем отслеживать дальнейшее развитие дела через дипмиссию или МИД.
Инцидент произошел 25 января в отеле Sunrise Arabian Beach Resort в Шарм-эш-Шейхе. Группа из 15 британских туристов попыталась занять лежаки, сбросила вещи россиян, и конфликт перерос в драку. По утверждению пострадавших, один из британцев начал душить мужчину веревкой.
Ранее сообщалось, что россиянка впала в кому прямо в египетском аэропорту.
Читайте также: