Британцы напали на семью из России в Египте и покинули страну

28 января 2026, 18:07

Суд Египта рассмотрел дело о нападении британцев на семью из России

Фото: istockphoto/Tamer Soliman

В Египте прошло судебное заседание по делу о нападении британских туристов на многодетную семью из России в пятизвездочном отеле. Об этом сообщает TourDom со ссылкой на одну из пострадавших.