«Бросить семью не могла»: Жуткое исчезновение россиянки обретает новые детали

26 августа 2025, 19:06

В Краснодарском крае женщина пропала при загадочных обстоятельствах

Фото: Istock/undefined undefined

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края продолжаются поиски 36-летней Татьяны Магомедовой, которая пропала 21 августа. Она выехала из дома на своём автомобиле Mazda серого цвета и перестала выходить на связь. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.