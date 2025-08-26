«Бросить семью не могла»: Жуткое исчезновение россиянки обретает новые детали
В Усть-Лабинском районе Краснодарского края продолжаются поиски 36-летней Татьяны Магомедовой, которая пропала 21 августа. Она выехала из дома на своём автомобиле Mazda серого цвета и перестала выходить на связь. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.
По факту исчезновения женщины проводится проверка. В ходе поисков добровольцы обнаружили белую «Ниву», принадлежавшую местному жителю, который, по неподтвержденным данным, мог быть причастен к исчезновению. В салоне найденной машины были обнаружены лопата и пробитое колесо от Mazда. Сам мужчина также разыскивается.
Поиски, в которых участвуют сотни добровольцев и правоохранительные органы, расширены и ведутся на территории Усть-Лабинского района, включая станицу Кирпильскую. Местонахождение Татьяны Магомедовой и её автомобиля до сих пор не установлено.
