В российском городе происходит борьба с «коттеджем оргий»

26 августа 2025, 18:17

В Саратове соседи жалуются на вечеринки и оргии в коттедже, сдающемся в аренду

Фото: Istock/Liubomyr Vorona

Жители Саратова сообщают о длительном нарушении тишины из-за коммерческой деятельности владелицы частного дома, сдающегося для массовых мероприятий. Несмотря на судебный запрет на аренду, активность на территории объекта продолжается. Об этом сообщает РЕН ТВ.





По словам местных жителей, на территории коттеджа регулярно проводятся шумные мероприятия. Соседи указывают на нежелательное поведение гостей и выражают обеспокоенность за безопасность детей.

«Там проходит всё: и оргии, и дискотеки с оборудованием, и свадьбы огромные этнические по 150 человек. Дети наши, внуки вынуждены во всём вот этом жить. И больше того, даже, знаете, когда вот такие неадекватные арендаторы, страшно детей выпустить на улицу», — рассказала местная жительница.