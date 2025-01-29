«Будешь лизать нам ноги»: трое сыновей избили мать до полусмерти. Какие тайны семьи из Ульяновска всплыли на шоу «Мужское/Женское»

Альбина (Фото: кадр из программы «Мужское/Женское»)
В Ульяновске трое взрослых сыновей избили мать так, что она потеряла сознание, женщина уверена, что детей против нее настроил ее супруг, с которым она прожила в браке 19 лет и сбежала с младшим ребенком после очередного избиения. «Радио 1» приводит жуткую историю одной российской семьи, члены которой оказались на передаче «Мужское/Женское» на Первом канале.
19 лет избиений
Альбина и Вадим (имена изменены) прожили в браке 19 лет, и все эти годы супруг избивал женщину и всячески издевался над ней. Все происходило на глазах у детей, которые выросли, считая подобные отношения в семье нормой.
«Я сама попала под его влияние. Я 19 лет прожила с ним и думала, что это нормально — человек меня избивает, мне изменяет. Он говорил, мы семья, мы должны жить ради детей. Он всегда бил меня при детях», — рассказала Альбина.
После очередного такого случая женщине понадобилась помощь врачей, и она легла в больницу.
«В ноябре он избил меня на глазах у маленького сына. Он гладит меня по голове, плачет и говорит: мам, не умирай, проснись. Я легла в больницу, а на следующий день он привел домой женщину. Сказал – приходи к нам, будешь рабыней, будешь стирать ее трусы, будешь лизать нам ноги», — пояснила героиня программы.
После этого женщина наконец решилась уйти от тирана. Она сняла побои и написала заявление, но уголовное дело так и не возбудили. Альбина сбежала с младшим сыном в социальный центр «Причал надежды», где ее нашли трое старших сыновей и жестоко избили.
«Сдохла мразь»
По решению суда все четверо сыновей должны были проживать с матерью.
«У нас четверо сыновей, трое после развода остались с ним. А младший – со мной. Когда под его влиянием дети меня избили, они сделали фотоотчет, отправили отцу и сказали – мы свое дело сделали, можешь приехать за нами», — рассказывала Альбина.
После чего бывший муж разослал фотографии избитой женщины знакомым, родителям из школы и детского сада. Снимки он подписал: «Сдохла мразь».
Альбина (Фото: кадр из программы «Мужское/женское»)Сыновья женщины заявили, что ни капли не раскаиваются в содеянном, а отец уверял зал, что мать сама их довела до такого поступка.
«Мы не хотим жить с матерью, хотим быть с отцом. Судья отдала нас матери против нашей воли. Нас отправили в «Причал надежды». Там забрали телефоны, мы не могли выйти на улицу, как тюрьма», — рассказал один из сыновей.
Вадим по-прежнему продолжает преследовать Альбину и пытается забрать у нее их младшего сына, который имеет проблемы со здоровьем и нуждается в постоянном уходе.
«Жили счастливо»
В студии появился и сам Вадим. По его словам, «жили они счастливо, все было в порядке».
«Она не работала. Все 18 лет была на моем иждивении. Я ее не бил. Дети избили мать, потому что она их довела. Она делала это методично. Пила, курила, уходила из дома, бросала их. Я не знал, что у них был такой план. Я их наказал – провел разъяснительную беседу», — оправдался Вадим.
При этом он заявил, что Альбина не сможет как следует заниматься младшим ребенком, которому сейчас четыре года, и по этой причине отец хочет забрать его у матери. Однако младший сын жить с отцом не хочет.
«Я по папе не скучаю. Он избивал маму. Меня мама называет защитником. Хочу, чтобы братики приехали к нам. Я скучаю по ним», — рассказал на камеру мальчик.
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«Мне нужны только сыновья»
Как оказалось, история с избиением Альбины собственными детьми в этой семье не самая жуткая. Была еще одна. По словам женщины, она была беременна девочкой.
«Я была беременная девочкой. Он сказал – этого ребенка не будет, мне нужны только сыновья. Я ненавижу тебя, потому что у тебя дочь», — вспомнила женщина.
Когда Альбина бала на сроке 27 недель, Вадим сильно избил ее и запер дома на три дня, пока у женщины не начались схватки, и она не родила крошечную девочку весом 930 грамм. Малышка умерла через 16 дней.
Тем временем у тирана родилась дочь от новой женщины. Сейчас пара ищет комфортный дом для переезда.
На чьей стороне правда
В студии появилась и адвокат Альбины, которая рассказала, что Вадим напал на нее прямо в здании областного суда.
«Я от этого человека тоже пострадала. Он начал нападать на меня при детях в областном суде. Дети и его престарелый отец радовались, как он избивал женщину», — поделилась она.
Соседи семьи также рассказали, что Вадим был агрессивным, ни с кем не здоровался и мог без причины нахамить. Одна женщина добавила, что ранее он отбывал наказание за распространение наркотиков.
После завершения передачи Альбина в присутствии полицейских и московского адвоката написала новое заявление на бывшего супруга.
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