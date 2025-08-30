В российской многоэтажке тостер и чайник устроили жуткий пожар
В Уфе в ночь на 30 августа в многоквартирном доме на улице Минигали Губайдуллина произошёл пожар. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан.
Сообщается, что причиной возгорания стала бытовая техника — тостер и электрочайник. До прибытия пожарных подразделений из здания было эвакуировано 25 человек, среди которых пятеро детей.
В результате происшествия две девочки в возрасте семи и десяти лет вместе с родителями были доставлены в городскую клиническую больницу №22 для обследования. Медицинская помощь была оказана, после чего вся семья была выписана.
Как сообщили в ведомстве, очаг возгорания был локализован и ликвидирован силами очевидцев. В настоящее время дознаватели МЧС России работают на месте происшествия для установления точных причин и обстоятельств пожара.
