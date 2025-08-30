В российской многоэтажке тостер и чайник устроили жуткий пожар

30 августа 2025, 12:42

Ночной пожар в Уфе отправил в больницу двух маленьких девочек и их родителей

Фото: Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

В Уфе в ночь на 30 августа в многоквартирном доме на улице Минигали Губайдуллина произошёл пожар. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан.