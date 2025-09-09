Бургер с живностью. Россиянка рассказала о «новинке» во «Вкусно — и точка»
Жительница Оренбурга столкнулась с неприятной ситуацией, обнаружив гусеницу в бургере, купленном в одном из заведений сети фаст-фуда «Вкусно и точка». Соответствующая информация была опубликована в местных телеграм-каналах.
По словам женщины, находка настолько отбила у нее аппетит, что вся семья решила выбросить весь заказ, состоящий из нескольких блюд. На обращение к сотрудникам заведения с просьбой вернуть деньги, ей предложили лишь переделать бургер, в котором была найдена гусеница.
«Так что будьте бдительны», — предостерегла она других посетителей.
Инцидент вызвал возмущение среди пользователей соцсетей и поставил под сомнение качество продуктов, предлагаемых в сети быстрого питания.
Ранее стало известно, что сотрудник «Вкусно – и точка» плюнул в бургер клиента во время готовки. Соответствующее видео было снято в ресторане в Каменске-Шахтинском в Ростовской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».