Бургер с живностью. Россиянка рассказала о «новинке» во «Вкусно — и точка»

09 сентября 2025, 09:14

Жительница Оренбурга нашла гусеницу в бургере из «Вкусно и точка»

Фото: iStock/Artem Zakharov

Жительница Оренбурга столкнулась с неприятной ситуацией, обнаружив гусеницу в бургере, купленном в одном из заведений сети фаст-фуда «Вкусно и точка». Соответствующая информация была опубликована в местных телеграм-каналах.





По словам женщины, находка настолько отбила у нее аппетит, что вся семья решила выбросить весь заказ, состоящий из нескольких блюд. На обращение к сотрудникам заведения с просьбой вернуть деньги, ей предложили лишь переделать бургер, в котором была найдена гусеница.





«Так что будьте бдительны», — предостерегла она других посетителей.