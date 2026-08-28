Чан со святой водой упал на ребенка и повредил аорту
В Италии шестилетняя девочка получила тяжелейшую травму в церкви из-за падения мраморной чаши. ЧП случилось днем 25 августа в итальянском городе Тринитаполи, пишет Today. Ребенок схватился за край массивной конструкции со святой водой, после чего та рухнула и придавила девочку.
Пострадавшую экстренно доставили в реанимацию, где врачи диагностировали крайне редкий для педиатрии случай — разрыв бифуркации аорты с повреждением подвздошных артерий. Пациентку перевели в клинику Бари, где для спасения собрали мультидисциплинарную бригаду из реаниматологов, травматологов и детских хирургов.
В ходе двухчасовой операции специалисты установили три эндопротеза (один в аорту и два в подвздошные артерии), сумев обойтись без полостного вмешательства. Сейчас девочку перевели в отделение сосудистой хирургии, она уже самостоятельно принимает пищу. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.
Ранее врачи нашли следы изнасилования девочки отцом при школьном обследовании. Подробности — в нашем материале.
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