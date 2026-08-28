Чан со святой водой упал на ребенка и повредил аорту

28 августа 2026, 19:51

В Италии на шестилетнюю девочку упал чан со святой водой, врачи спасли ребенка

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

В Италии шестилетняя девочка получила тяжелейшую травму в церкви из-за падения мраморной чаши. ЧП случилось днем 25 августа в итальянском городе Тринитаполи, пишет Today. Ребенок схватился за край массивной конструкции со святой водой, после чего та рухнула и придавила девочку.