Россиянин угрожал 10-летнему школьнику пистолетом и требовал отдать телефон

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Полицейские задержали россиянина 2006 года рождения, который с пистолетом в руках угрожал 10-летнему школьнику расправой и требовал отдать ему телефон. Об этом сообщает кемеровское ГУ МВД. Фигурант, как отмечается, сбежал, когда увидел прохожих и, к счастью, не смог довести дело до конца.
«Полиция нашла и задержала обвиняемого, он признался в своем преступлении. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», по которому собирают доказательства. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — сообщает «Сiбдепо».Тем временем в Москве задержали другого молодого человека — даже на год младше. Как сообщает АГН «Москва», 18-летний парень обматерил и ударил головой сотрудника полиции, когда тот остановил его автомобиль. Выяснилось, что молодой человек был пьян.
«С учетом позиции Подольской городской прокуратуры суд заключил под стражу 18-летнего обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Учитывая, что мужчина обвиняется в совершении тяжкого преступления против государственной власти, не учится и не работает, представитель прокуратуры поддержал ходатайство следователя», — приводят в агентстве сообщение подмосковной прокуратуры.Читайте также:
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