Частный БПЛА разбил окно в Химках

Фото: istockphoto/Leonid Eremeychuk

В подмосковных Химках частный квадрокоптер врезался в окно квартиры на 15-м этаже.



Как сообщает телеграм-канал Mash, речь идёт о модели DJI Mavic 3. При ударе на борту дрона не было взрывчатых веществ, пострадавших нет.

Сейчас правоохранительные органы ищут оператора аппарата и устанавливают, был ли инцидент преднамеренным или произошёл случайно.

Никита Кротов

