Частный БПЛА разбил окно в Химках
Mash: Частный БПЛА разбил окно в Химках на 15-м этаже, никто не пострадал
В подмосковных Химках частный квадрокоптер врезался в окно квартиры на 15-м этаже.
Как сообщает телеграм-канал Mash, речь идёт о модели DJI Mavic 3. При ударе на борту дрона не было взрывчатых веществ, пострадавших нет.
Сейчас правоохранительные органы ищут оператора аппарата и устанавливают, был ли инцидент преднамеренным или произошёл случайно.
