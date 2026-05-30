Самолет совершил вынужденную посадку из-за русскоговорящего дебошира
Самолет авиакомпании United Airlines с 147 пассажирами на борту был вынужден экстренно совершить незапланированную посадку в американском штате Висконсин из-за дебошира на борту. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент начался ещё до взлёта. Пассажир в клетчатой рубашке упорно отказывался занять своё место и громко говорил на русском языке.
Несмотря на это, самолёт всё же поднялся в воздух. Однако примерно через полчаса после начала полёта этот же человек внезапно вскочил со своего места и, по словам очевидцев, попытался проникнуть в кабину пилотов. В это время экипаж опрашивал пассажиров, выясняя, кто из них владеет русским языком.
В ситуацию вмешались сотрудники ФБР, которые находились на борту. Они обезвредили дебошира, надели на него наручники и удерживали до вынужденной посадки в аэропорту Дейн (штат Висконсин). После посадки на борт прибыли полицейские, которые произвели арест нарушителя.
