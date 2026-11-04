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Человеческие останки нашли на берегу Байкала

На берегу Байкала в Бурятии нашли череп и кости женщины
Фото: iStock/Yuriy Stukalo

Жители села Гремячинск Прибайкальского района Бурятии обнаружили человеческий череп и кости прямо у воды на берегу Байкала. Об этом сообщает ГТРК «Бурятия».



По всей видимости, старое захоронение подмыло волнами. Судмедэксперты, изучив останки, установили, что они принадлежат женщине старше 50 лет; следов повреждений на ее черепе не нашли. Рядом заметили и фрагменты истлевшего деревянного гроба.

Местные считают, что могила может быть связана со старинным постоялым двором, который когда-то стоял на этом месте. Личность женщины и время ее погребения пока неизвестны — следователи планируют провести генетическую экспертизу, чтобы установить, кому именно принадлежали останки.

Ранее исследователь Валентин Дегтерев сообщил о возможной находке человеческих костей и вещей в районе исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае.

Лидия Пономарева

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