Россиянка пустила друга в гости и поплатилась жизнью

04 ноября 2026, 15:42

В Иваново арестовали мужчину, который сжег подругу заживо в ее доме

Фото: iStock/Arndt_Vladimir

40-летнего жителя Иваново арестовали по подозрению в убийстве и поджоге дома своей знакомой. Об этом сообщила пресс-служба областного суда в социальной сети «ВКонтакте».