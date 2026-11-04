Россиянка пустила друга в гости и поплатилась жизнью
40-летнего жителя Иваново арестовали по подозрению в убийстве и поджоге дома своей знакомой. Об этом сообщила пресс-служба областного суда в социальной сети «ВКонтакте».
По версии следствия, злоумышленник гостил у приятельницы. Во время распития алкоголя между ними вспыхнула ссора, и гость жестоко избил хозяйку. Женщина потеряла сознание и упала на пол. После этого мужчина поджег дом и скрылся с места преступления.
Тело погибшей обнаружили спасатели при тушении пожара. Поджигателя задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Суд заключил фигуранта под стражу на два месяца.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области осудят местного жителя, который попытался сжечь заживо свою сожительницу.
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