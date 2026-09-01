Человек оказался на путях на Кольцевой линии московского метро — Дептранс
Движение поездов на Кольцевой линии Московского метро в направлении против часовой стрелки временно затруднялось из-за постороннего человека на путях. Об этом стало известно 1 сентября.
Как проинформировали в столичном Дептрансе, интервалы увеличивали. В настоящий момент движение полностью восстановили и ввели в график.
Ранее на красной ветке метро Петербурга произошел сбой. Все произошло накануне в понедельник, 31 августа, в час пик.
Кроме того, руководитель проекта показывал гениталии в московском метро. Его взяли под арест на две недели. Подробности — в нашем материале.
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