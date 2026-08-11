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Мумию нашли в Калужской области

Прокуратура: В Калужской области обнаружили предварительно мужскую мумию
Фото: istockphoto/blinow61

В Калужской области обнаружили мумифицированное тело. Об этом 11 августа сообщила прокуратура в Макс.



По предварительным данным, останки принадлежат мужчине. На месте инцидента развернули работу оперативных служб и криминалистов.

Надзорное ведомство взяло на себя координацию действий правоохранительных органов. Информацию об этом подтвердили.

Ранее мумия пенсионера четыре месяца пролежала в квартире в Москве. Подобные случаи не единичны. Однажды мужчина искал родственника, чей труп нашли спустя восемь лет. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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