Мумию нашли в Калужской области
Прокуратура: В Калужской области обнаружили предварительно мужскую мумию
В Калужской области обнаружили мумифицированное тело. Об этом 11 августа сообщила прокуратура в Макс.
По предварительным данным, останки принадлежат мужчине. На месте инцидента развернули работу оперативных служб и криминалистов.
Надзорное ведомство взяло на себя координацию действий правоохранительных органов. Информацию об этом подтвердили.
Ранее мумия пенсионера четыре месяца пролежала в квартире в Москве. Подобные случаи не единичны. Однажды мужчина искал родственника, чей труп нашли спустя восемь лет. Подробности в нашем материале.
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