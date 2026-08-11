В Кузбассе осудили мужчину, совершившего зверское убийство

11 августа 2026, 12:45

Фото: iStock/AMilkin

В Прокопьевске Кемеровской области осудили 23-летнего мужчину, который зверски убил женщину, спрятал ее труп в лесу и ограбил. Об этом рассказали в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.





По данным VSE42.RU, все произошло еще в июле прошлого года. Молодой человек пришел в квартиру знакомой, между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина начал душить девушку и нанес удар по голове.





«Он перенес женщину в ванную комнату, заклеил ей рот скотчем и связал руки. Взяв нож, подсудимый нанес ей удар в область шеи. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте от обильной кровопотери», — рассказали в суде.