Человек упал на пути в столичном метро на станции фиолетовой линии

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Движение поездов было временно остановлено на Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена из-за человека на путях. Об этом сообщили в дептрансе Москвы. В настоящее время движение полностью восстановлено.
«Таганско-Краснопресненская линия (7): нет движения поездов от «Баррикадной» до «Текстильщиков» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — говорится в Telegram-канале ведомства.
О состоянии упавшего на пути человека не сообщается. ЧП удалось быстро устранить. В настоящее время поезда двигаются согласно обычному графику.
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