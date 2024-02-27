Человек упал на пути Замоскворецкой линии московского метро

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В столичном метро произошёл сбой на зелёной ветке из-за пассажира, упавшего на пути, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Напомним, аналогичная ситуация в столичном метрополитене произошла менее месяца назад — 5 февраля. Тогда люди не могли дождаться поезда на Кольцевой линии более десяти минут. Сообщалось, что причина произошедшего также заключалась в пассажире, который упал на пути. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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