Врач сел на восемь лет за изнасилование уснувшей медсестры

15 марта 2026, 06:26

В Ирландии врача приговорили к восьми годам тюрьмы за изнасилование спящей медсестры

Фото: iStock/key05

Ирландский суд приговорил 31-летнего врача к восьми годам тюрьмы за изнасилование спящей медсестры. Об этом 13 марта сообщила телерадиокомпания RTE.





Преступление произошло в марте 2024 года в городе Лимерик. Старший ординатор местной Университетской больницы Луай Кила встретился в баре с потерпевшей, которая работала в том же медицинском учреждении, что и он. Затем пара присоединилась к разным компаниям, которые по стечению обстоятельств оказались вечером в одной квартире и продолжили веселиться.



