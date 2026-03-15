Врач сел на восемь лет за изнасилование уснувшей медсестры
Ирландский суд приговорил 31-летнего врача к восьми годам тюрьмы за изнасилование спящей медсестры. Об этом 13 марта сообщила телерадиокомпания RTE.
Преступление произошло в марте 2024 года в городе Лимерик. Старший ординатор местной Университетской больницы Луай Кила встретился в баре с потерпевшей, которая работала в том же медицинском учреждении, что и он. Затем пара присоединилась к разным компаниям, которые по стечению обстоятельств оказались вечером в одной квартире и продолжили веселиться.
Прилетевший из Стамбула в Махачкалу пассажир скончался на борту самолета
Когда девушка уснула на диване, Кила воспользовался её состоянием. Он продолжил насилие, даже когда жертва молила его прекратить. Свою вину Кила не признал, утверждая, что медсестра всё выдумала, однако присяжные отвергли эту версию.
Суд также учёл, что после нападения врач отправил фотографию, на которой целует спящую женщину, её бойфренду. Судья назвал действия насильника умышленным унижением.
Осуждённого мужчину внесли в реестр сексуальных преступников. Пострадавшей пришлось уволиться из больницы, где ещё некоторое время продолжал работать Кила.