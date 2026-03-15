«Снял на видео»: Сын краснодарского священника изнасиловал и глубоко травмировал 13-летнюю школьницу
В Краснодаре 15-летний сын священника изнасиловал 13-летнюю девочку и снял это на видео. Инцидент произошёл 25 апреля 2025 года, сообщает kp.ru.
Подросток, занимающийся боксом, заманил школьницу в подъезд, ударил в живот и надругался над девочкой, записав всё на камеру. На следующий день он шантажировал её роликом, добиваясь повторной встречи.
Родители узнали о случившемся через десять дней от педагогов, к которым попала урезанная версия клипа без лица насильника. Учителя уговаривали семью не обращаться в полицию и даже заявили, что в их школе пострадавшая больше учиться не будет, потому что ролик разлетелся по всем классам.
Отец и мать все же написали заявление, предоставив правоохранительным органам полную запись.Те быстро установили виновного — сына священника, занимающего высокий пост в епархии Краснодара. Семья юноши предлагала деньги за примирение, но родители девочки отказались.
Уголовное дело передали в СК спустя 12 дней, где его переквалифицировали с насильственных действий на более мягкую статью — понуждение к действиям сексуального характера. У пострадавшей диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство.
Школьницу также стали травить сверстники, называя «проституткой». Семья тайно переехала в Люберцы, но через несколько месяцев ролик попал к новым одноклассникам. Издевательства начались вновь — девочку оскорбляли, били бутылкой, а однажды толпа подростков в балаклавах пришла к её подъезду, разрисовав стены оскорблениями. После этого девочку перевели на домашнее обучение.
Ситуацию взял на контроль центральный аппарат СК России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителям управлений по Краснодарскому краю и Московской области доложить о ходе расследования.