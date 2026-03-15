«Снял на видео»: Сын краснодарского священника изнасиловал и глубоко травмировал 13-летнюю школьницу

15 марта 2026, 06:50

В Краснодаре сын священника изнасиловал 13-летнюю девочку и выложил видео в Сеть

В Краснодаре 15-летний сын священника изнасиловал 13-летнюю девочку и снял это на видео. Инцидент произошёл 25 апреля 2025 года, сообщает kp.ru.





Подросток, занимающийся боксом, заманил школьницу в подъезд, ударил в живот и надругался над девочкой, записав всё на камеру. На следующий день он шантажировал её роликом, добиваясь повторной встречи.





Стало известно про возможную связь между дочкой убитой в Москве бизнесвумен и преступником