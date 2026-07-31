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Человек упал с моста в центре Москвы

Человек упал с Патриаршего моста в центре столицы
Фото: istockphoto/Adam Bartosik

В центре столицы, на Патриаршем мосту, произошел инцидент с падением в воду. Об этом стало известно 31 июля.



Пострадавшего оперативно извлекли спасатели из Москвы-реки, пишут «Известия». На текущий момент мужчина находится в бессознательном состоянии. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Подмосковье ребёнок утонул в пруду, пытаясь достать мяч из воды. Все случилось в Электростали.

Кроме того, подросток скончался в озере на юго-западе Петербурга. Известно, что он был с сапбордом. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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