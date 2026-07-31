Человек упал с моста в центре Москвы
Человек упал с Патриаршего моста в центре столицы
В центре столицы, на Патриаршем мосту, произошел инцидент с падением в воду. Об этом стало известно 31 июля.
Пострадавшего оперативно извлекли спасатели из Москвы-реки, пишут «Известия». На текущий момент мужчина находится в бессознательном состоянии. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее в Подмосковье ребёнок утонул в пруду, пытаясь достать мяч из воды. Все случилось в Электростали.
Кроме того, подросток скончался в озере на юго-западе Петербурга. Известно, что он был с сапбордом. Подробности в нашем материале.
Читайте также: