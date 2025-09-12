«Выезжал на слежку в Москву»: ФСБ предотвратила покушение на Владимира Соловьёва

12 сентября 2025, 15:44

ФСБ пресекла подготовку покушения на Владимира Соловьёва

Владимир Соловьёв (Фото: Instagram* @vrsoloviev)

В Ульяновской области задержали местного жителя по подозрению в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьёва. Об этом сообщил сам Соловьёв в Telegram-канале со ссылкой на силовиков.