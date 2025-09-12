«Выезжал на слежку в Москву»: ФСБ предотвратила покушение на Владимира Соловьёва
В Ульяновской области задержали местного жителя по подозрению в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьёва. Об этом сообщил сам Соловьёв в Telegram-канале со ссылкой на силовиков.
По предоставленным данным, 36-летний мужчина из Димитровграда действовал по заданию украинских спецслужб. Следствие считает, что он сотрудничал с ними с апреля 2024 года и планировал нападение на журналиста.
Для этого подозреваемый несколько раз приезжал в Москву, где отслеживал передвижения Соловьёва. Также мужчина собирал сведения об объектах оборонно-промышленного комплекса в Ульяновске. Суд арестовал подозреваемого. Ему грозит до 20 лет лишения свободы по статье об участии в террористической организации.
Ранее в Подмосковье ФСБ задержала мужчину по делу о финансировании ВСУ.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
