«Дерьмодемон» поселился в российской многоэтажке

Жителей многоэтажки в Макеевке затопило фекалиями из пустой квартиры

В Макеевке жильцы многоквартирного дома пожаловались на нечистоты, льющиеся из пустой квартиры. О ситуации в российском городе сообщил Telegram-канал «Mash на Донбассе».





Инцидент произошел в доме №49 по улице Генерала Данилова. На видео, снятом одним из жильцов, видно поток фекалий, вытекающий из незанятого жилья. Люди пожаловались на «дерьмодемона». По словам местных жителей, специалисты Единого регионального фонда по управлению многоквартирными домами отказались вскрывать дверь, чтобы найти и устранить источник засора.



Аналогичная проблема ранее возникла в центре Уфы, где магазин виниловых пластинок второй раз за полгода затопило канализацией. По данным владельцев торговой точки, причиной аварии стал забитый люк, который не прочищался около 20 дней. Управляющая компания и водоканал перекладывали ответственность друг на друга, в результате чего давление в системе выросло до критического уровня — сточные воды хлынули в подвал с продукцией.



Первое затопление обошлось бизнесменам в 3,5 миллиона рублей. Новый случай, по предварительной оценке, нанес ущерб еще примерно на миллион рублей без учета затрат на ремонт. Среди испорченного имущества — коллекционные пластинки и музыкальные инструменты.



