В Омске малолетний мальчик выпрыгнул из горящей квартиры на пятом этаже

02 июля 2026, 01:32

Фото: iStock/photovs

В Омске при пожаре в многоэтажном доме с пятого этажа выпрыгнул малолетний мальчик, его госпитализировали. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.





Возгорание произошло во вторник в квартире на пятом этаже дома на проспекте Мира. На место оперативно прибыли 28 специалистов и десять единиц техники, в том числе три пожарных расчёта и автолестница. В двух окнах на подоконниках оказались заблокированы пенсионерка и маленький мальчик.



