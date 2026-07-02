В Омске малолетний мальчик выпрыгнул из горящей квартиры на пятом этаже
В Омске при пожаре в многоэтажном доме с пятого этажа выпрыгнул малолетний мальчик, его госпитализировали. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Возгорание произошло во вторник в квартире на пятом этаже дома на проспекте Мира. На место оперативно прибыли 28 специалистов и десять единиц техники, в том числе три пожарных расчёта и автолестница. В двух окнах на подоконниках оказались заблокированы пенсионерка и маленький мальчик.
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Пока пожарные готовились к спасению жителей, из квартиры, где находился ребёнок, повалил дым. Несовершеннолетний спрыгнул вниз, сотрудники МЧС России тут же бросились к нему. Мальчика доставили в больницу и поместили в реанимацию, его состояние оценивается как стабильно тяжёлое.
Всего из горящего здания самостоятельно эвакуировались 34 человека. Двух пожилых женщин огнеборцы спасли с помощью автоподъёмника и автолестницы.
Ранее «Радио 1» передавало, что двое россиян забрались на шпиль 102-этажного небоскрёба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Там мужчина сделал предложение своей спутнице, однако вскоре их задержала полиция. Теперь паре может грозить тюремное заключение или крупный денежный штраф. Подробнее читайте в материале «Радио 1».