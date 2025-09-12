Четыре человека погибли в ДТП с Ford Mondeo и «ГАЗелью» в Самарской области
Четыре человека погибли в результате столкновения автомобилей Ford Mondeo и «ГАЗель» в Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба местной прокуратуры.
ДТП произошло около населенного пункта Суходол Сергиевского района. Предварительно, машины врезались друг в друга ночью (примерно в 00:22) на 1115 км автомобильной дороги М-5 Урал.
После столкновения легковой автомобиль загорелся. Водитель и два пассажира иномарки скончались на месте, также погиб пассажир грузовой «ГАЗели». Водитель грузовика с травмами был доставлен в медицинское учреждение.
Прокуратура района начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения.
Ранее сообщалось, что в Псковской области арестовали домогавшегося до малолетней девочки педофила. Подозреваемому предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Его заключили под стражу на два месяца.
Читайте также: