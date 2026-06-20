Строители затеяли гладиаторские бои в Подмосковье

20 июня 2026, 22:35

Baza: рабочие устроили массовую драку в подмосковной Балашихе

Фото: istockphoto/Oleg Elagin

В подмосковной Балашихе строители ЖК «Пехра» устроили массовое побоище с применением кулаков и арматуры. Инцидент произошел на стройплощадке жилого комплекса, где между рабочими вспыхнул конфликт, быстро переросший в драку с участием десятков человек, пишет телеграм-канал Baza.