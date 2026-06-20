Строители затеяли гладиаторские бои в Подмосковье
В подмосковной Балашихе строители ЖК «Пехра» устроили массовое побоище с применением кулаков и арматуры. Инцидент произошел на стройплощадке жилого комплекса, где между рабочими вспыхнул конфликт, быстро переросший в драку с участием десятков человек, пишет телеграм-канал Baza.
Очевидцами схватки стали не только местные жители из соседних домов, но и сами строители, которые наблюдали за происходящим с балконов возводимого корпуса. В эпицентре потасовки оказался мужчина без футболки — несмотря на численное превосходство нападавших, он уклонялся от ударов и активно давал сдачи. Вскоре стычка приобрела массовый характер, а стройплощадка превратилась в арену для кулачных боев.
Это не первый подобный инцидент на объекте. Жильцы ЖК жалуются, что неделей ранее строители уже сходились в рукопашной — тогда причиной разногласий стала ошибка при отгрузке стройматериалов. Обстоятельства новой драки и количество пострадавших выясняются.
Ранее массовая драка произошла на выпускном с участием полицейских, выпускников и родителей. Подробности в нашем материале.
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