Telegraph: Столкновение поездов произошло в британском Бедфорде, пострадали люди
В пятницу вечером на юге Англии произошло столкновение двух пассажирских составов неподалёку от города Бедфорд. Инцидент сопровождался серьёзными травмами у пассажиров, пишет Telegraph со ссылкой на свидетелей.
Авария случилась ориентировочно в 17:15 по местному времени (19:15 мск). Оба поезда следовали в направлении Лондона: один из Ноттингема, другой — из Корби. По предварительной информации, состав, прибывавший из Корби, врезался в хвостовую часть поезда, шедшего из Ноттингема.
Подробности о точном числе пострадавших и причинах происшествия пока не уточняются. На месте работают экстренные службы.
Ранее локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов в одном регионе России. Подробности в нашем материале.
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