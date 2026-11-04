Четыре человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком в Пермском крае
Четыре человека погибли при лобовом столкновении грузового и легкового автомобилей в Пермском крае. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем телеграм-канале.
По данным телеканала, смертельная авария произошла на 35-м километре трассы Кукуштан — Оса — Чайковский. В настоящий момент выясняются все причины и обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал в массовом ДТП на трассе «Нарва» в Ломоносовском районе Ленинградской области. В связи с инцидентом магистраль перекрыли в обоих направлениях.
Предварительно, в попутном направлении столкнулись грузовик Volvo и легковушка Opel Corsa. После этого по касательной в аварию вовлеклись еще четыре автомобиля. В результате погиб водитель немецкой иномарки, а его пассажир пострадал.
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