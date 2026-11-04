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В Ленобласти произошло массовое смертельное ДТП с участием шести машин

В Ленобласти смертельное ДТП произошло на трассе «Нарва», движение перекрыли
Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

Утром 4 ноября на трассе «Нарва» в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе «Леноблпожспаса».



По предварительным данным, в попутном направлении столкнулись грузовик Volvo и легковой автомобиль Opel Corsa. После этого по касательной в аварию вовлеклись ещё три легковушки и один грузовик.

В результате ДТП погиб водитель Opel Corsa, пассажир этого же автомобиля пострадал. Из-за аварии трассу перекрыли в обоих направлениях. На месте работают пожарные. Обстоятельства выясняются.

Ранее в Уссурийске мужчина и двухлетний ребёнок погибли в аварии. Трое участников происшествия получили травмы разной степени тяжести, их госпитализировали.

Никита Кротов

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