В Ленобласти произошло массовое смертельное ДТП с участием шести машин
Утром 4 ноября на трассе «Нарва» в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе «Леноблпожспаса».
По предварительным данным, в попутном направлении столкнулись грузовик Volvo и легковой автомобиль Opel Corsa. После этого по касательной в аварию вовлеклись ещё три легковушки и один грузовик.
В результате ДТП погиб водитель Opel Corsa, пассажир этого же автомобиля пострадал. Из-за аварии трассу перекрыли в обоих направлениях. На месте работают пожарные. Обстоятельства выясняются.
Ранее в Уссурийске мужчина и двухлетний ребёнок погибли в аварии. Трое участников происшествия получили травмы разной степени тяжести, их госпитализировали.
Читайте также: