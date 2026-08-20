Мигрант изнасиловал* пенсионера возле церкви в Лондоне
33‑летнего мигранта из Эритреи признали виновным в жестоком преступлении против пожилого мужчины. Как сообщает Daily Star, инцидент произошёл у церкви Святого Иоанна в лондонском районе Харроу.
Согласно материалам следствия, Бруке Десалагне затащил сильно пьяного пенсионера за забор возле храма и начал его насиловать*. Всё продолжалось около 20 минут, а рядом двигались автомобили и проходили люди, но никто не вмешался. Преступник остановился лишь после того, как женщина, ехавшая в машине, заметила происходящее, позвонила в полицию и частично сняла инцидент на видео. Эти кадры она передала правоохранителям. Подозреваемого задержали на месте.
Сам Десалагне утверждал, что хотел помочь пенсионеру из‑за его сильного опьянения. Однако доказательства опровергли эту версию: записи с камер видеонаблюдения зафиксировали, что нападавший каждый раз приостанавливал преступление, когда поблизости появлялись прохожие. Присяжные вынесли вердикт о виновности мужчины, меру наказания определят позднее.
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