Мигрант изнасиловал* пенсионера возле церкви в Лондоне

20 августа 2026, 05:43

Фото: iStock/Mikhail Davidovich

33‑летнего мигранта из Эритреи признали виновным в жестоком преступлении против пожилого мужчины. Как сообщает Daily Star, инцидент произошёл у церкви Святого Иоанна в лондонском районе Харроу.