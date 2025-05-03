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В Калининградской области произошел сбой с электричеством, подачу восстановили

Беспрозванных: энергосистема Калининградской области работает в штатном режиме
Фото: istockphoto/TebNad

Фото: istockphoto/TebNad

Подача электроэнергии в Калининградской области восстановлена, энергосистема работает штатно. Об этом в Telegram-канале заявил глава региона Алексей Беспрозванных.
«По информации энергетиков, штатно сработала противоаварийная автоматика. Параметры электроэнергетического режима уже приведены в нормативные значения», — сказано в посте чиновника.
По словам губернатора, ситуация контролируется. Сбой подачи электроэнергии в Калининградской области произошел примерно в час дня по Москве (12:00 по Калининграду). Электричества не было в нескольких муниципалитетах.

Ранее глава ПАО «Россети Московский Регион» Александр Пятигор озвучил план поэтапного подключения подмосковных населенных пунктов после масштабной аварии.

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Мальчик попытался задушить свою мать за запрет играть в видеоигры
Школьник из Москвы попытался задушить свою мать за запрет играть в Counter-Strike 2
03 мая 2025, 16:07

Фото: iStock/Nestea06

Школьник из Москвы в порыве гнева из-за поражения в компьютерной игре набросился на свою мать. 12-летний мальчик попытался задушить ее в ходе игры в Counter-Strike 2.
По информации Mash, инцидент произошел в квартире дома в районе Кунцево. Как отмечается, мама мальчика несколько раз просила его оторваться от компьютера. После очередного замечания он сорвался и вцепился ей в шею. Женщине удалось отбиться.

Приехавшие медики успокоили школьника. Матери посоветовали обратиться к специалистам для определения психического здоровья сына.

Ранее врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева рассказала о последствиях для детей из-за длительной сессии в видеоиграх. Молодые люди могут столкнуться с проблемами с ЦНС и сердечно-сосудистой системой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Организатор более 60 убийств в России мог сбежать на Украину
#врач
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Организатор более 60 убийств в России мог сбежать на Украину
Лидер ОПГ Брянска Николай Емельянов мог сбежать на Украину
03 мая 2025, 11:50

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Один из лидеров ОПГ Брянска Николай Емельянов продолжает скрываться от российского правосудия. Не исключается, что организатор более 60 убийств в России может скрываться на Украине.
Брянская ОПГ во главе с Емельяновым (Емеля) была кошмаром для нескольких российских регионов в 2000-е годы. Их преступления в основном происходили в Брянской, Калужской и Смоленской областях. Они занимались заказными убийствами авторитетных лиц, в том числе и воров в законе.

В 2009-м году правоохранительные органы задержали одного из киллеров банды. Он пошел на сотрудничество со следствием и начал сдавать всех своих сообщников. Однако Емельянову удалось скрыться, покинув Россию.

По информации SHOT, силовые органы считают, что Емеля, скорее всего, скрывается в одной из европейских стран по поддельным документам.

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#украина
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В США перевернулась фура, на автотрассу высыпались монеты на сотни тысяч долларов
В Техасе из перевернувшейся фуры на автотрассу высыпались монеты на $800 тысяч
03 мая 2025, 03:04

Фото: iStock/underworld111

Власти Техаса перекрыли автотрассу после аварии грузовика, перевозившего миллионы десятицентовых монет. Об этом сообщает The New York Times.
18-колесный грузовик перевернулся под Элвордом незадолго до рассвета, рассыпав часть груза на все полосы движения. Для уборки 8 миллионов долларов в монетах привлекли коммунальную технику с промышленными пылесосами и полицейских с лопатами. Движение восстановили через 14 часов.

Мэр города Калеб Кавинесс отметил необычность использования вакуумных машин, обычно применяемых для очистки канализаций.

«Для меня самым забавным было то, что они собирали десятицентовики с помощью вакуумных грузовиков, которые используются для откачки сточных вод и подобных вещей», — заявил он.
ФСБ задержала женщину, планировавшую теракт в Дагестане на День Победы 9 мая
ФСБ задержала женщину, планировавшую теракт в Дагестане на День Победы 9 мая
Водитель и охранник транспорта получили легкие травмы, их госпитализировали и вскоре выписали. Основная часть монет была собрана, но инцидент вызвал длительные задержки на одном из ключевых шоссе штата.

Ранее сообщалось, что судья ООН получила срок за принуждение к рабскому труду в Великобритании. Лидия Мугамбе из Уганды была приговорена к 6 годам и 4 месяцам тюрьмы. Мугамбе, назначенная в 2023 году членом МОМУТ и обучавшаяся в докторантуре Оксфорда, использовала свой статус для эксплуатации соотечественницы.

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#грузовик
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#инцидент
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Судья ООН получила срок за принуждение к рабскому труду в Великобритании
Судья ООН Мугамбе получила в Британии более 6 лет за принуждение к рабскому труду
03 мая 2025, 02:36

Фото: iStock/FabrikaCr

Судья Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) ООН Лидия Мугамбе из Уганды приговорена в Великобритании к 6 годам и 4 месяцам тюрьмы за организацию рабского труда. Об этом сообщает The Guardian.
Мугамбе, назначенная в 2023 году членом МОМУТ и обучавшаяся в докторантуре Оксфорда, использовала свой статус для эксплуатации соотечественницы. Жертву заставили бесплатно работать горничной и няней для её детей. Половину срока 50-летняя Мугамбе проведет в заключении, остальное время — условно.

Ранее суд установил, что она в сговоре с угандийским дипломатом незаконно привезла женщину в Британию, чтобы «упростить себе жизнь».

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Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли с 00:45 мск

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Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли с 00:45 мск
03 мая 2025, 01:11

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Движение по Крымскому мосту временно остановлено с 00:45 мск. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация», отслеживающий ситуацию на автоподъездах к мосту. Причины перекрытия не уточняются.
Водителей, находящихся на мосту или в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и выполнять требования сотрудников транспортной безопасности. Информация о сроках возобновления движения пока не поступала.

1 мая у Крымского моста наблюдалась очередь из трех тысяч автомобилей, проблемы на дороге отняли у водителей несколько дополнительных часов драгоценного времени. Ничего удивительного в этом не было: огромные очереди перед въездом на Крымский мост обычно всегда наблюдаются в период майских праздников.

Ранее также сообщалось, что телеведущему Валдису Пельшу могут закрыть выезд из России. Его долг перед налоговиками за неделю вырос больше, чем на миллион рублей. Теперь он составляет 2,5 миллиона вместо 1,2.

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#крымский мост
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