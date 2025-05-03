В Калининградской области произошел сбой с электричеством, подачу восстановили

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Подача электроэнергии в Калининградской области восстановлена, энергосистема работает штатно. Об этом в Telegram-канале заявил глава региона Алексей Беспрозванных.
«По информации энергетиков, штатно сработала противоаварийная автоматика. Параметры электроэнергетического режима уже приведены в нормативные значения», — сказано в посте чиновника.По словам губернатора, ситуация контролируется. Сбой подачи электроэнергии в Калининградской области произошел примерно в час дня по Москве (12:00 по Калининграду). Электричества не было в нескольких муниципалитетах.
Ранее глава ПАО «Россети Московский Регион» Александр Пятигор озвучил план поэтапного подключения подмосковных населенных пунктов после масштабной аварии.
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Никита Кротов