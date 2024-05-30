Четыре человека пострадали в перестрелке в Москве

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В результате стрельбы в Москве пострадали четыре человека. Об этом проинформировал источник телеканала РЕН ТВ.
«Четыре человека пострадали во время стрельбы в Москве. Инцидент произошел в Хорошевском районе около магазина «Магнолия», — сообщил собеседник издания.Сотрудники правоохранительных органов оперативно реагировала на инцидент и задержала подозреваемого стрелка. Ранее свидетели сообщали о слышимых криках и выстрелах.
Ранее сообщалось, что Тракторозаводский районный суд Челябинска начал рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения в отношении бывших бойцов ЧВК «Вагнер», которые участвовали в драке со стрельбой.
Стоит отметить, что одному из бойцов, Владимиру Базанову, уже избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 26 июля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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