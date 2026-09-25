Российский школьник пытался выколоть глаза однокласснику и исцарапал ему лицо
В Калуге школьник жестоко избил одноклассника, после чего того оставили сидеть на занятиях в крови. Об этом сообщает канал «КЖ Калуга» в мессенджере Max.
Инцидент произошел 11 сентября в одной из городских школ. Мать пострадавшего рассказала, что на ее сына со спины напал одноклассник и нанес травмы: пытался выколоть глаза, засунул руку в рот, разодрал щеку изнутри и исцарапал лицо.
Ребенок остался сидеть на уроке в крови и порванной одежде, однако никто из взрослых ему не помог. Администрации школы в тот момент на месте не было. После произошедшего мальчик несколько дней не мог есть и пить, а также отказывался ходить на учебу.
По словам женщины, агрессивный ребенок и раньше нападал на детей, и родители жаловались завучу, но их просили «никуда не писать». Руководство школы и в этот раз не пыталось разрешить конфликт: 23 сентября пострадавшего вызвали к завучу и якобы заставили извиниться перед обидчиком.
На следующий день матери обоих мальчиков встретились, и родительница нападавшего заявила, что ребенок сам спровоцировал ее сына. Теперь женщина опасается, что записи с камер видеонаблюдения могут стереть.
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