Российский школьник пытался выколоть глаза однокласснику и исцарапал ему лицо

25 сентября 2026, 18:34

В Калуге избитого одноклассником школьника оставили сидеть на уроках в крови

Фото: iStock/Natalia Bodrova

В Калуге школьник жестоко избил одноклассника, после чего того оставили сидеть на занятиях в крови. Об этом сообщает канал «КЖ Калуга» в мессенджере Max.