Четыре человека, в том числе маленький ребенок, погибли при ДТП в Кузбассе
В Промышленновском округе Кемеровской области при лобовом столкновении Toyota Corona и ВАЗ-21112 погибли четыре человека, включая трёхлетнего ребенка. Ещё три подростка пострадали, они находятся в тяжелом состоянии.
По данным VSE42.RU, трагедия произошла вечером 4 сентября на 23-м километре трассы Панфилово — Плотниково. Известно, что 59-летний водитель Toyota Corona выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-21112, которым управлял 25-летний мужчина.
«На месте погибли оба водителя и два пассажира ВАЗа, в том числе 3-летний ребёнок. Ещё трое 15-летних пассажиров — девочки, по предварительным данным, — получили травмы. В центре медицины катастроф сообщили, что все трое подростков находятся в тяжелом состоянии», — говорится в материале издания.
В пресс-службе полиции Кузбасса уточнили, что у водителя автомобиля ВАЗ не было прав на управление ТС, пишет «Сiбдепо». Кроме того, оба водителя и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, а ребенка перевозили на руках без детского кресла.
Региональный Следком возбудил уголовное дело по факту аварии. Сейчас эксперты проводят комплекс действий, который позволит установить все подробности смертельного ДТП.