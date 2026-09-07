Четыре человека, в том числе маленький ребенок, погибли при ДТП в Кузбассе

07 сентября 2026, 13:58

Фото: iStock/Anton Novikov

В Промышленновском округе Кемеровской области при лобовом столкновении Toyota Corona и ВАЗ-21112 погибли четыре человека, включая трёхлетнего ребенка. Ещё три подростка пострадали, они находятся в тяжелом состоянии.





По данным VSE42.RU, трагедия произошла вечером 4 сентября на 23-м километре трассы Панфилово — Плотниково. Известно, что 59-летний водитель Toyota Corona выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-21112, которым управлял 25-летний мужчина.





«На месте погибли оба водителя и два пассажира ВАЗа, в том числе 3-летний ребёнок. Ещё трое 15-летних пассажиров — девочки, по предварительным данным, — получили травмы. В центре медицины катастроф сообщили, что все трое подростков находятся в тяжелом состоянии», — говорится в материале издания.