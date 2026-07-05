Четыре кабинки застряли на канатной дороге между Нижним Новгородом и Бором
Четыре кабинки застряли на одной из опор канатной дороги между Нижним Новгородом и Бором. Об этом пишет Baza.
Согласно предварительной информации, на переправе оказались заблокированы 11 человек. Спасательные службы предпринимают меры для их освобождения.
Канатная дорога не работает из-за неблагоприятных погодных условий. В Нижегородской области наблюдаются экстремальные метеорологические явления. В настоящее время на Бору бушует ураган, который повалил множество деревьев и повредил крыши зданий.
Уточняется, что на текущий момент канатная дорога вновь функционирует и движется с минимальной допустимой скоростью.
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