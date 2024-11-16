Друзья вернулись домой из армии, но никто не ожидал внезапной смерти: страшное происшествие, подробности

Фото: iStock/Marek Trawczynski
В Башкирии произошла трагедия с молодыми парнями, недавно вернувшимися из армии. Один из них погиб, а другой был госпитализирован. Подробности читайте в материале «Радио 1».
В поселке Юмагузино (Башкирия) произошло страшное ДТП. Все мечты двух молодых людей, только что вернувшихся из армии, рухнули в одну минуту. Их родители, с радостью встречавшие сыновей, теперь погружены в горе. 21-летний Денис З. и 19-летний Артём С. были лучшими друзьями. Несмотря на разницу в возрасте, оба призвались на срочную на службу в армию одновременно: один попал в ракетные войска, другой — в Росгвардию. В октябре парни вернулись домой и должны были начать новую взрослую жизнь. Однако судьба распорядилась иначе, и трагический случай все изменил.
Как сообщает «КП-Уфа», сразу после возвращения из армии Денис решил осуществить свою мечту и купить первый автомобиль. Он успел получить водительские права еще до службы. Просмотрев множество объявлений, он нашел подходящий вариант, и приобрел ВАЗ-2114 2007 года выпуска. Этой покупке был очень рад и его друг, теперь для приятелей расстояния не имели значения, они могли самостоятельно ездить к знакомым в соседние деревни. Так и произошло накануне трагедии.
Рано утром 18 октября в Мелеузовском районе Башкирии на трассе Мелеуз-Бусурмановка-Юмагузино произошла авария, в результате которой погиб 19-летний юноша, а его 21-летний друг получил серьезные травмы. Вблизи села Восточный автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого находился старший из друзей, вылетел с дороги и перевернулся в кювет. После падения машина была смята «как гармошка» и превратилась в груду металлолома. По данным ГАИ, из-за большой скорости водитель не справился с управлением и «допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», других участников ДТП не было. Пассажир от удара скончался на месте, водитель в тяжелом состоянии был госпитализирован.
Для жителей небольшого села случившееся стало трагедией. Многие знакомы были с парнями лично и отзываются о них только положительно.
Погибшего в ДТП 19-летнего Артема 19 октября похоронили в родном селе. Состояние Дениса З. врачи назвали крайне тяжелым. У него были диагностированы множественные переломы, ампутация стопы и другие серьезные травмы.
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Мечта, разрушившая жизнь
Как сообщает «КП-Уфа», сразу после возвращения из армии Денис решил осуществить свою мечту и купить первый автомобиль. Он успел получить водительские права еще до службы. Просмотрев множество объявлений, он нашел подходящий вариант, и приобрел ВАЗ-2114 2007 года выпуска. Этой покупке был очень рад и его друг, теперь для приятелей расстояния не имели значения, они могли самостоятельно ездить к знакомым в соседние деревни. Так и произошло накануне трагедии.
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Не справился с управлением
Рано утром 18 октября в Мелеузовском районе Башкирии на трассе Мелеуз-Бусурмановка-Юмагузино произошла авария, в результате которой погиб 19-летний юноша, а его 21-летний друг получил серьезные травмы. Вблизи села Восточный автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого находился старший из друзей, вылетел с дороги и перевернулся в кювет. После падения машина была смята «как гармошка» и превратилась в груду металлолома. По данным ГАИ, из-за большой скорости водитель не справился с управлением и «допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», других участников ДТП не было. Пассажир от удара скончался на месте, водитель в тяжелом состоянии был госпитализирован.
Для жителей небольшого села случившееся стало трагедией. Многие знакомы были с парнями лично и отзываются о них только положительно.
«Отзывчивый добрый парень... Земля пухом. Хороший был парнишка, приветливый, светлый как солнышко. Вот только пришёл из армии, только жизнь началась взрослая», — пишет в социальных сетях знакомая Артема.
Погибшего в ДТП 19-летнего Артема 19 октября похоронили в родном селе. Состояние Дениса З. врачи назвали крайне тяжелым. У него были диагностированы множественные переломы, ампутация стопы и другие серьезные травмы.
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Елена Генералова