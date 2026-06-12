Подросток утонул при попытке переплыть Волгу на самостоятельно сколоченном плоту
15-летний подросток утонул в Самарской области, переплывая Волгу
В Самарской области произошла трагедия с двумя 15-летними подростками. На самодельном плоту они попытались переплыть Волгу, сообщает «Лента.ру».
Примерно в 50-70 метрах от берега их плавучее средство перевернулось. Ни на ком из ребят не было спасательных жилетов.
Один смог выбраться из воды. Второй — из-за намокшей одежды — пошел ко дну.
Тело подростка подняли спасатели с шестиметровой глубины. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее девятилетний велосипедист утонул в Челябинской области. Родители забили тревогу, когда ребенок не пришел домой.
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