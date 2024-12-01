Смертельное ДТП произошло в Новой Москве

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Смертельное ДТП в Новой Москве унесло жизнь одного человека, сообщили в столичной Госавтоинспекции. На месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего выясняются.
Предварительно, «Камаз» с полуприцепом выехал на встречную полосу, где влетел в Geely и MAN.
Ранее в столичном дептрансе информировали о массовом ДТП, которое произошло на Брестско-Калужском перегоне. Затруднено движение на третьем километре.
Перед этим сообщалось, что в Новосибирске иномарку разорвало на части. Опубликованы шокирующие кадры с места происшествия.
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«В результате дорожной аварии водитель «Камаза» от полученных травм скончался на месте. Водителя автомобиля Geely осматривают медики», — добавили в ГАИ.
Ранее в столичном дептрансе информировали о массовом ДТП, которое произошло на Брестско-Калужском перегоне. Затруднено движение на третьем километре.
Перед этим сообщалось, что в Новосибирске иномарку разорвало на части. Опубликованы шокирующие кадры с места происшествия.
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Никита Кротов