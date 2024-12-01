Subaru разорвало на части в Новосибирске — видео

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev
Иномарку Subaru порвало на части в Новосибирске. Видео трагедии опубликовал Telegram-канал 112.
В смертельном ДТП погиб один человек, еще двое серьезно травмированы.
Перед этим сообщалось, что в результате ДТП в Приамурье погиб один человек. Трагедия произошла на трассе, которая связывает Благовещенск и Свободный в регионе.
Полицейские сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего. Столкнулись иномарки Cadillac Escalade и Mazda Demio.
Похожий случай произошел под Саратовом, где машина с подростками опрокинулась в кювет.
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«За рулем легковушки был 43-летний мужчина, не имеющий водительского удостоверения», — сказано в посте.
Перед этим сообщалось, что в результате ДТП в Приамурье погиб один человек. Трагедия произошла на трассе, которая связывает Благовещенск и Свободный в регионе.
Полицейские сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего. Столкнулись иномарки Cadillac Escalade и Mazda Demio.
Похожий случай произошел под Саратовом, где машина с подростками опрокинулась в кювет.
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Никита Кротов