Четырёхлетняя девочка скончалась после укуса бешеной кошки в Турции
В Турции после укуса бездомной кошки умерла четырёхлетняя девочка. Об этом сообщает Haber 7.
Инцидент произошёл около четырёх месяцев назад в районе Сур города Диярбакыр: животное укусило ребёнка в губу. Семья не обращалась к врачам, пока девочке не стало плохо. В больницу маленькую пациентку привезли 10 августа, спустя несколько дней медики диагностировали бешенство и начали лечение. К сожалению, спасти ребёнка не удалось — девочка ушла из жизни 30 августа.
После подтверждения диагноза власти организовали экстренные мероприятия: выявляли всех, кто контактировал с пострадавшей, и делали им прививки. Ветеринарные службы начали отлов и вакцинацию бездомных животных в Суре. Местные власти призвали жителей немедленно обращаться к врачам при укусах или царапинах животных, подчеркнув, что это позволит предотвратить летальный исход.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Петербурге мужчина избил родителей девочки у нее на глазах, а затем распылил на семью перцовку. Всем троим диагностировали химические ожоги глаз. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали гражданина, устроившего конфликт.
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