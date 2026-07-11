Четверых латвийцев арестовали в Москве за производство наркотиков
Четверых граждан Латвии заключили под стражу по решению Останкинского суда Москвы. Об этом агентству ТАСС рассказали в правоохранительных органах.
Фигурантам предъявлены обвинения по части 5 статьи 228 УК РФ. Мужчин подозревают в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере в составе группы, действовавшей по предварительному сговору. По данным следствия, обвиняемые изготовили 234 кг метадона, планируя в дальнейшем его распространять.
Согласно постановлению суда, нарколаборатория, где велось производство, находилась в Дмитровском округе Москвы. Перед судом предстали Церис Раймонде, Церис Оярсе, Ивановсе Романсе и Широковсе Константинисе.
Ранее в Дагестане вынесли приговор мужчине за убийство, которое произошло более десяти лет назад.
Читайте также: