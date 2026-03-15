В Новгородской области рыбак утонул в затопленном карьере на глазах у женщины
В Новгородской области под лёд провалился и погиб 46-летний мужчина. Об этом информирует региональный Следственный комитет.
Трагедия произошла 15 марта в посёлке Усть-Брынкино. В том месте находится глубокий затопленный карьер. Местные жители называют его боровичским «Байкалом».
О случившемся в экстренные службы сообщила местная жительница, которая стала свидетельницей происшествия в районе пляжа. Прибывшие на место спасатели извлекли тело мужчины из воды.
Следователи регионального управления СК организовали доследственную проверку по факту гибели человека. В ведомстве уточнили, что специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего и опрашивают возможных очевидцев.
Ранее в Оренбурге двое детей провалились под лёд на реке Урал.
