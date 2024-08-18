Чиновник с ножом пытался душить жену во Владивостоке

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Чиновник из Владивостока пытался душить жену, а после напугал людей на пляже в Ливадии. Об этом сообщает SHOT. По данным журналистов, все произошло прошлой ночью. Со слов отдыхающих, они узнали в пьяном мужчине замруководителя административно-территориального управления Первомайского района Павла Н., когда он ходил с ножом в руке, говоря всем, что ищет свою супругу.
Свидетели добавили, что женщина сбежала и спряталась в автомобиле. Она заявила, что супруг избил ее и хотел душить. Местные вызвали полицейских. Как сообщили правоохранители, пьяный чиновник заявил, что его избили, а его супругу сейчас обследуют медики.
Ранее сообщалось, что в одном из регионов России произошла массовая драка несовершеннолетних.
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