В Белгородской области пострадали два человека в результате обстрела ВСУ

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Двое мирных жителей пострадали из-за обстрела со стороны боевиков ВСУ в населенном пункте Новая Таволжанка под Белгородом. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Чиновник уточнил, что одну женщину госпитализировали, у нее осколочное ранение шеи, вторая от госпитализации отказалась, поскольку ей помогли на месте.
Данные о последствиях обстрела сейчас уточняются.
Ранее сообщалось, что ФСБ России задержала мужчину в Луганской народной республике по подозрению в передаче информации Украине для ракетного удара со стороны ВСУ.
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«Различные повреждения выявлены в трёх частных домовладениях — выбиты окна, посечены крыши и фасады», — добавил Гладков в Telegram-канале.
Данные о последствиях обстрела сейчас уточняются.
Ранее сообщалось, что ФСБ России задержала мужчину в Луганской народной республике по подозрению в передаче информации Украине для ракетного удара со стороны ВСУ.
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Никита Кротов