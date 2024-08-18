В Белгородской области пострадали два человека в результате обстрела ВСУ

В районе немецкого Лейпцига во время ежегодного музыкального фестиваля «Highfield» загорелось колесо обозрения, пострадали более 30 человек. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает газета Bild. Среди пострадавших — четверо полицейских, указано в статье.