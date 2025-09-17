Сиделка может сесть в тюрьму за демонстрацию ягодиц 92-летнего подопечного

17 сентября 2025, 05:44

Сингапурской сиделке грозит тюрьма за нарушение приватности 92-летнего пациента

Фото: iStock/gorodenkoff

44-летняя гражданка Индонезии, работавшая сиделкой в Сингапуре, приговорена к шести месяцам тюремного заключения за демонстрацию обнаженных ягодиц 92-летнего подопечного своему бойфренду во время видеозвонка.