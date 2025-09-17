Сиделка может сесть в тюрьму за демонстрацию ягодиц 92-летнего подопечного
44-летняя гражданка Индонезии, работавшая сиделкой в Сингапуре, приговорена к шести месяцам тюремного заключения за демонстрацию обнаженных ягодиц 92-летнего подопечного своему бойфренду во время видеозвонка.
Об этом сообщает Channel News Asia со ссылкой на материалы судебного процесса. Во время судебного разбирательства прокурор охарактеризовал действия сиделки как проявление «высокой степени жестокости и бесчувственности», учитывая уязвимое состояние подопечного и грубое нарушение его прав на приватность. Женщина признала вину во время допроса, заявив, что пострадавший разозлился бы, если бы знал о происходящем.
Она умоляла о снисхождении, ссылаясь на то, что является единственной кормилицей двоих детей и пожилой матери, однако суд счел эти обстоятельства недостаточными для смягчения приговора.
Родственник мужчины, просматривая записи с камер видеонаблюдения, обнаружил нарушение и немедленно обратился в агентство по найму, которое вызвало полицию.
Дело вызвало резонанс в Сингапуре, где права пожилых людей и пациентов с когнитивными нарушениями защищены строгими законами. Максимальное наказание за подобные преступления достигает двух лет тюрьмы, однако суд учел частичное признание вины и назначил половинный срок.
