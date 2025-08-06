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Число отравившихся чачей в Краснодарском крае выросло

Число отравившихся чачей в Краснодарском крае выросло до восьми
Фото: iStock/gorodenkoff

Число людей, отравившихся чачей в Краснодарском крае, выросло до восьми. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.



В числе пострадавших есть две женщины из Челябинска, которые были госпитализированы после возвращения домой. В их крови был обнаружен тот же токсин, что и у семьи из Сочи.

Спасти этих людей не удалось. Иные подробности в настоящее время неизвестны.

Ранее сообщалось, что семья из Комсомольска-на-Амуре умерла от сочинской чачи. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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