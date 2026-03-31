В Минздраве назвали число пострадавших при взрыве на заводе в Нижнекамске

31 марта 2026, 23:32

В Нижнекамске после взрыва на заводе за медицинской помощью обратились 68 человек

После взрыва и пожара на заводе в Нижнекамске за медицинской помощью обратились более 60 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.





Напомним, что днём 31 марта на предприятии «Нижнекамскнефтехим» раздался взрыв и началось мощное возгорание. Пострадавшие с различными травмами поступили в местную больницу. В Татарстане возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах. Точные причины трагедии устанавливаются.





«21 человек госпитализирован, из них пятеро — в тяжёлом состоянии, у них травмы и ожоги», — добавил помощника министра здравоохранения РФ.