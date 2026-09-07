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Число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии выросло до 11 человек

Число жертв лавины в Безенгийском ущелье достигло 11
Фото: iStock/swisshippo

Спасатели нашли тела 11 альпинистов после схода лавины в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии. Еще шестерых участников группы продолжают искать. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Кабардино-Балкарии.



Шесть пострадавших доставили в больницы. Десять человек самостоятельно спустились с маршрута. В составе группы находились 33 альпиниста.

К поисковой операции направят дополнительные подразделения. В ней примут участие 56 специалистов, включая сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, спасателей из Северной Осетии и Карачаево-Черкесии, а также представителей региональной противопожарно-спасательной службы.

Работу затрудняют сложный горный рельеф и сохраняющаяся угроза новых лавин. Когда погода улучшится, к поискам привлекут вертолет Ми-8 МЧС и коммерческий борт компании «Хелиэкшн».

Дарья Осипова

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